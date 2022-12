Nowe zakażenia koronawirusem 5.12.2022 w woj. kujawsko-pomorskim. Sprawdź, jakie są liczby Redakcja Strony Zdrowia

W woj. kujawsko-pomorskim odnotowano 6 nowych zakażeń. Zobacz aktualne dane na dzień 5.12.2022. W którym powiecie jest największa liczba zarażonych koronawirusem? W Toruniu przybyło 2 nowych osób zakażonych, w powiecie inowrocławskim 1, we Włocławku 1. Sprawdź liczbę nowych zachorowań we wszystkich powiatach. W woj. kujawsko-pomorskim od początku roku wykryto 288 756 osób z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa, z kolei liczba zgonów związanych z COVID-19 od 1.02.2021 do teraz sięga 6 672.