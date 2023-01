Nowe zasady płacy minimalnej w 2023 roku. Te świadczenia wzrosły teraz wraz z płacą minimalną [3.01.23] Małgorzata Wąsacz

Przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu stanowią, że minimalne wynagrodzenie pracownika za cały przepracowany miesiąc nie może być niższe niż ustalona na dany rok płaca minimalna. W 2023 roku jest to 3490 zł brutto. 123RF Zobacz galerię (8 zdjęć)

Od stycznia 2023 roku płaca minimalna w Polsce wzrosła do 3490 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa do 22,80 zł brutto. Kolejna podwyżka płacy minimalnej do 3600 zł brutto czeka nas już 1 lipca br.