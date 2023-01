Nowe zasady pracy zdalnej w 2023 roku. Ogromne zmiany w kodeksie pracy [lista] Kamila Pochowska

Przed nami duże zmiany w organizacji pracy zdalnej. Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza możliwość wykonywania pracy zdalnej całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym przez pracodawcę. Co się jeszcze zmieni od 1 marca 2023?

2023 rok przyniósł długo wyczekiwane zmiany w Kodeksie pracy. W końcu pojawiły się zapisy dotyczące pracy zdalnej. Nowe przepisy są odpowiedzią na konieczność dostosowania prawa polskiego do unijnego. Co się zmieni dla pracownika, a co dla pracodawcy? Kto na tym zyska?