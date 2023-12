Nowe zasady waloryzacji emerytur 2024. Zmiany w tabeli netto i brutto po wyborach

Prognozy sugerują, że procentowe podwyżki emerytur w przyszłym roku będą niższe niż obecnie. Według najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego, inflacja w 2023 roku osiągnie 11,4 procent, co prawdopodobnie skutkować będzie podniesieniem emerytur i rent o podobny wskaźnik. Niższy poziom waloryzacji może być rezultatem spadku inflacji przed wyborami, co stanowi kluczowy czynnik dla kalkulatora waloryzacji emerytur.

W obecnej chwili Sejm pracuje nad projektem ustawy budżetowej na rok 2024, który został przygotowany przez rząd Donalda Tuska. Zgodnie z informacjami serwisu "Fakt", nie ma sygnałów wskazujących na mieszane (procentowe i kwotowe) podejście do waloryzacji , ponieważ tego rodzaju decyzje wymagałyby dodatkowych środków finansowych.

Prognozy na rok 2024 wskazują na ponowne podniesienie waloryzacji emerytur , głównie z powodu utrzymującej się na wysokim poziomie inflacji, zwłaszcza w początkowym okresie 2023 roku. Konieczność dostosowania wartości świadczeń dla emerytów i rencistów do realnej siły nabywczej pieniądza stanowi motywację do zwiększenia tych świadczeń.

Symulacje przeprowadzone przez serwis "Fakt" ukazują, że minimalna emerytura, obecnie wynosząca 1 tysiąc 588 złotych 44 grosze brutto, wzrosłaby do kwoty 1 tysiąc 769 złotych 52 grosze brutto dzięki 11,4 procentowej waloryzacji. To oznaczałoby zaledwie 181,08 złotych więcej niż obecnie.

Prognozowana tabela wzrostu emerytur przy wskaźniku waloryzacji 12,3%

Obecnie przyjęta stawka wzrostu emerytur wynosi 12,3 procent, jednak istnieje możliwość jej zmniejszenia ze względu na wspomniany spadek inflacji. My w poniższej galerii prezentujemy wyliczenia na obecnie zatwierdzonym poziomie.

Platforma Obywatelska po zmianie rządu obiecuje wprowadzenie drugiej waloryzacji emerytur i rent, gdy inflacja przekroczy 5 procent. Kampania wyborcza wspominała także o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych, co oznaczałoby zwolnienie z podatku dochodowego dla emerytów i rencistów otrzymujących emerytury do 5 tysięcy złotych brutto. Jednak po wyborach brakuje jednoznacznych deklaracji w tej sprawie.