Nowe zasady wyliczania emerytur od 1 kwietnia 2024. Aktualne tablice GUS i wyliczenia po zmianach [30.03.2024]

Nowe zasady przeliczania emerytur - to się zmienia od 1 kwietnia 2024

Tablica oparta jest na danych o śmiertelności w 2023 r. Wynika z nich, że w ubiegłym roku zanotowano 408 tys. zgonów, czyli o 39 tys. mniej w stosunku do 2022 r. (447 tys.). To już drugi rok po pandemii, gdy w tablicach ogłoszonych przez GUS nastąpił wzrost średniego dalszego trwania życia.

Nowe tablice GUS 2024 - to się zmieni w wyliczaniu emerytur

- Przyznając emeryturę, ZUS zawsze sprawdza, czy dla zainteresowanego korzystniejsza jest tablica obowiązująca w momencie złożenia wniosku o emeryturę, czy ta, która obowiązywała, gdy ukończył on swój wiek emerytalny – i przyjmuje do obliczeń korzystniejszą z nich – podkreślił Żebrowski.

Emerytury 2024 - będą nowe wyliczenia na podstawie tablic GUS od 1 kwietnia 2024

Żebrowski zaznaczył, że co do zasady nowe tablice nie dotyczą osób, które już przeszły na emeryturę. - Nie ma zatem sensu składanie wniosków o przeliczenie emerytury tylko z powodu ogłoszenia nowej tablicy GUS – dodał rzecznik.

Zwrócił uwagę, że przeliczenie emerytury jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach. - Jest możliwe na przykład, gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne. Raz na rok lub po ustaniu zatrudnienia może on je sobie doliczyć do świadczenia. Jednak najnowsza tablica zostanie wykorzystana wyłącznie w odniesieniu do dodatkowych składek, a nie do całego świadczenia – wskazał rzecznik ZUS.