Nowy biskup diecezji bydgoskiej: - Kazania nie muszą być długie i nudne

We wtorek ks. biskup Włodarczyk spotkał się z lokalnymi dziennikarzami i odpowiedział na każde pytanie. Stwierdził, że przede wszystkim chce poznać księży, dlatego spotyka się z nimi w poszczególnych dekanatach, czyli jednostkach skupiających od kilku do kilkunastu parafii. - To czas jałowy dla mediów, bo nie będziecie mieli o czym pisać. Czas rozpoznania, mojego rozglądania się po diecezji. Będę stwarzać możliwości spotkania z każdym, kto tego będzie potrzebował. Bez względu na to, czy to osoba mi życzliwa, czy też podchodząca do Kościoła z żalem lub zbuntowana przeciwko niemu – deklaruje ks. bp Krzysztof Włodarczyk. - Chciałbym pomóc we wzmocnieniu lub w odbudowaniu wiary, ale niczego nie zrobię bez kapłanów, dlatego najpierw spotykam się nimi. Nie tylko pomodlimy się razem, ale chcę ich naprawdę wysłuchać. Nie potrzebuję “potakiwaczy”, tylko szczerej rozmowy o problemach. Będę chciał również odwiedzić domy zakonne, które powinny otrzymać wsparcie. Z prezydentem Bydgoszczy już rozmawiałem telefonicznie, przecież tak naprawdę zajmujemy się tym samym człowiekiem, tylko ja z perspektywy duchowej. Każdy z nas ma swoje kompetencje.

Wcześniejsze doświadczenia biskupa Włodarczyka dotyczyły Ruchu Oazowego Światło – Życie, a także Domowego Kościoła. Stąd dużo uwagi poświęcił młodym, od pracy w małych grupach po budowanie wspólnoty w parafiach.