Nowy Lexus RX w bydgoskim salonie Toyota Walder - we wtorek i środę

Z dwudniową wizytą, do salonu Toyota Walder przy ul. Fordońskiej 38 zawitał nowy model Lexusa RX. To kolejny krok japońskiej, ekskluzywnej marki w kierunku odświeżenia swojej gamy i nawiązania rywalizacji z europejskimi konkurentami. Samochód zachował proporcje poprzedników, ale zyskał nowy styl, nawiązujący do mniejszego NX. Duże zamiany zaszły także wewnątrz i tradycyjnie unowocześniono napęd hybrydowy. Nowy Lexus RX dostępny jest od 352 900 zł.

To już 5. generacja flagowego SUV’a od Lexusa, który będzie dostępny w trzech hybrydowych odmianach, sześciu wersjach wyposażenia, a także w 11 kolorach oraz z czterema rodzajami tapicerki wnętrza.