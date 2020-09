Nowy narkotyk zabija. Pojawił się w Polsce, a nie mamy antidotum! [8.09.2020 r.]

Wśród innych efektów palenia narkotyku eksperci GIS wymieniają: zaburzenia postrzegania, pobudzenie, ostra psychoza, a przy ciężkich zatruciach ostra niewydolność nerek i uszkodzenia wielonarządowe. „Chociaż działanie syntetycznych kannabinoidów może być podobne do działania marihuany czy haszyszu, to z uwagi na ich zwielokrotnioną siłę oddziaływania i toksyczność, mogą powodować poważniejsze skutki psychiczne, fizyczne i zmiany w zachowania” - czytamy w komunikacie GIS-u. I dalej: „ Częściej występuje również ciężkie i śmiertelne zatrucie .”

Nosi nazwę 4F-MDMB-BICA i jest to syntetyczny kannabinoid. Nowy narkotyk to wzmocniona tym związkiem marihuana, czyli susz konopi indyjskich. - Jest odpowiedzialny za przy najmniej 11 zgonów na Węgrzech w okresie od maja do sierpnia - informuje Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny. Objawami użycia tej substancji mogą być bóle w klatce piersiowej, duszności, przyspieszenie czynności serca, śpiączka.

Do Polski trafił niebezpieczny narkotyk, po którego zażyciu już od maja na Węgrzech notowano przypadki pacjentów przyjmowanych do szpitali w krytycznym stanie.

- Substancja (nowy narkotyk, red.) ta była obecna na rynku w postaci pomarańczowego lub brązowo-białego proszku do przyrządzenia roztworu do nasączenia suszu lub gotowego suszu roślinnego i tytoniu - informuje Główny Inspektor Sanitarny. Obecnie - jak podkreślają toksykolodzy - nie ma swoistego antidotum na zatrucia spowodowane syntetycznymi kannabinoidami, a jedyną formą leczenia jest leczenie objawowe.

Narkotyk wygląda niepozornie. Na pierwszy rzut oka nie da się go odróżnić od niemal powszechnie dostępnej do tej pory na czarnym rynku marihuany.

W przypadku podejrzeniu zatrucia tą substancją GIS zaleca, by przede wszystkim „zadbać o własne bezpieczeństwo, wezwać pogotowie i udzielić zatrutemu pomocy przedmedycznej”. Ten ostatni punkt dotyczy między innymi próby podtrzymania czynności oddechowej, np. przez udrożnienie dróg oddechowych, czy - o ile to możliwe - ułożenie pacjenta w pozycji bocznej ustalonej.

Narkotyk dizajnerski

- Syntetyczne kannabinoidy są jedną z najczęstszych grup substancji wchodzących w skład tzw. dopalaczy, czyli narkotyków projektowalnych czyli „dizajnerskich”. Każda kolejna grupa związków, a co pewien czas powstaje taka, różni się od poprzednich czasem i siłą działania - tłumaczy dr Eryk Matuszkiewicz ze szpitala im. Raszei. - Zawsze nowa grupa związków ma silniejsze działanie i dłuższy czas, a przez to powrót do stanu zdrowia jest dłuższa. Niesie to również ze sobą ryzyko możliwych powikłań w trakcie przedłużonego leczenia.

Ekspert dodaje, że poza pobudzeniem psychoruchowym innym charakterystycznym następstwem zażycia podobnych narkotyków jest przyspieszenie pracy serca.

- Następuje wzrost ciśnienia tętniczego krwi i temperatury - mówi dr Matuszkiewicz. - Zdecydowanie rzadziej środki te działają odurzająco, to znaczy że pacjenci tracą przytomność po kilku zaciągnięciu się tak zwanym skrętem.