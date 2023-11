Nowy podatek od samochodu od 2024. Znamy zasady i wyliczenia opłaty [15.11.2023]

Celem podatku jest zniechęcenie do zakupu i posiadania aut starych, najbardziej zanieczyszczających środowisko. Podatek jest efektem wdrażania kamieni milowych w ramach ekologicznego transportu, który zakłada też wprowadzenie niskoemisyjnych autobusów dla transportu miejskiego i pozamiejskiego, modernizację linii kolejowych, budowę obwodnic czy zlikwidowanie miejsc niebezpiecznych. W Polsce aut ze starymi normami spalin jest niezwykle dużo. Aż 41 proc. samochodów w naszym kraju ma ponad 20 lat. To najstarsza flota w kraju należącym do UE. Zobacz dokładne zasady podatku spalinowego - szczegóły prezentujemy w poniższej galerii.