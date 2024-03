Nowy program mieszkaniowy w 2024 roku. Te osoby będą mogły starać się o kredyt na 0 procent [5.03.2024 r.]

Dla kogo kredyt na zero procent?

I tak np. jest to propozycja, by z darmowych kredytów, oprocentowanych na zero procent, mogły korzystać osoby gorzej sytuowane, na granicy zdolności kredytowej, gotowe partycypować w kosztach m.in. TBS.

Tanie lokale na wynajem - zasady

- Tanie mieszkania mają lepsze wyposażone niż socjalne i powinny służyć osobom, które są za bogate na socjalne, a za biedne, by dostać w banku kredyt hipoteczny, a jest ich aż 40 procent. Sam byłem kiedyś w podobnej sytuacji, więc doskonale to rozumiem. Czynsz wyniósłby 11,95 zł za metr kwadratowy miesięcznie plus 8 zł zaliczki na ogrzewanie - mówił nam wiceminister wiceminister rozwoju i technologii.

Jego zdaniem samorządy są zainteresowane wsparciem do takich mieszkań z funduszu dopłat: - On działa, ale jest w nim więcej wniosków niż pieniędzy. Proponujemy też łatwiejszy dostęp do mieszkań TBS, bo 100 tys. zł od mieszkańca w partycypacji takiego lokum, to za dużo. Mowa o tanim dostępie do mieszkań z zasobów TBS, ale bez możliwości ich wykupu. Należy też wesprzeć spółdzielnie mieszkaniowe, one mają tereny możliwości.