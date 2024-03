Nowy rozkład jazdy PKP od 10 marca 2024. To ważne zmiany dla pasażerów z Kujaw i Pomorza

Prosimy o uwagi do nowego rozkładu!

- Zakończyliśmy prace związane z budową tzw. bajpasu kartuskiego, czyli przygotowaniem łącznie 15 km linii kolejowych nr 234 na odcinku Gdańsk Kokoszki – Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła – Glincz. Od 10 marca będzie to alternatywna trasa łącząca Kartuzy z Gdańskiem, która po rozpoczęciu modernizacji linii nr 201 Bydgoszcz – Trójmiasto pełnić będzie rolę trasy objazdowej na czas zamknięć torowych - informuje Karol Jakubowski, rzecznik prasowy PKP PLK.

Pociągi Bydgoszcz - Chełmża

W przypadku pociągów spółki Arriva, która obsługuje trasy spalinowe w naszym regionie, np. Bydgoszcz zyska nowe połączenia do Chełmży w niedzielę i święta. Pociągi, które dotychczas kursowały od poniedziałku do soboty będą kursować codziennie. Będzie to łączenie 6 par połączeń dziennie między Bydgoszczą a Chełmżą.