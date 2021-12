Nowy rozkład jazdy pociągów 2021/2022. Z Inowrocławia dojedziemy bez przesiadki nie tylko do Zakopanego

Od wczorajszego piątku, 10 grudnia 2021 r., wiemy wreszcie, jak w nowym rozkładzie wyglądać będzie siatka połączeń regionalnych.

Przypominające emocjonujący thriller negocjacje między urzędem marszałkowskim województwa kujawsko-pomorskiego z przewoźnikami przyniosły pozytywne dla podróżnych efekty. Liczba połączeń regionalnych na trasie Inowrocław - Bydgoszcz zwiększyła się z 7 do 12, na odcinku Inowrocław - Toruń z 5 do 8, zaś na linii Inowrocław - Mogilno (Poznań) - z 4 do 5. Jedno z połączeń regionalnych to swoista ciekawostka. Stacją docelową pociągu Regio, który będzie odjeżdżał z Inowrocławia o godz.5.34 jest Włocławek. Zanim jednak skład dotrze do stolicy Kujaw wschodnich (przyj, godz. 7.37), pojedzie "na okrągło", zatrzymując się m.in. w... Złotnikach Kuj., Bydgoszczy, Solcu Kuj. i Toruniu.