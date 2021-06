Nowy rozkład PKP i Arrivy. Dużo zmian dla pasażerów, m.in. z Grudziądza i Laskowic Pomorskich [nowe rozkłady jazdy]

Z rozkładu zniknie pociąg, który w dni robocze kursował z Laskowic Pomorskich do Grudziądza o g. 6.32, a przyjeżdżał do Grudziądza ok. godziny 7.

Nowe rozkłady jazdy pociągów obowiązywać będą od 13 czerwca do 28 sierpnia 2021.

Zmiany rozkładu kolejowego dotyczą nie tylko pociągów spółek PKP, ale także przewoźników regionalnych, jak Arriva, która wozi mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Najczęściej są to minutowe korekty godzin odjazdów, które mogą być ważne np. dla pasażerów przychodzących na dworzec na "ostatnią chwilę". Ale zdarzają się też bardziej dotkliwe zmiany, jak np. likwidacja niektórych kursów.

- Żeby zapewnić pasażerom komunikację, przyspieszony zostanie późniejszy pociąg z Bydgoszczy, który według nowego rozkładu w Laskowicach będzie o 6.48, a do Grudziądza przyjedzie o g. 7.20 - informuje Joanna Parzniewska, rzeczniczka Arrivy.

Nowy rozkład PKP i Arrivy. Zmiany na linii Grudziądz-Laskowice Pomorskie - Bydgoszcz

Na liniach z Grudziądza i Laskowic do Bydgoszczy wprowadzone zostaną drobne korekty godzin odjazdów pociągów. Za to dużo zmian będzie w godzinach ich dojazdów do Bydgoszczy.