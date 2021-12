Nowy samochód dla Domów dla Dzieci w Małej Cerkwicy. Beata Lida: - Potrzeba była ogromna [zdjęcia]

Zakup nowego samochodu dla podopiecznych Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci w Więcborku, nr 3 i 4 w Małej Cerkwicy, był długo wyczekiwany. Siedmioosobowa dacia trafiła do placówki 22 grudnia. Teraz będzie bardziej komfortowo, ale przede wszystkim bezpieczniej.

- Plan zakupu nowego samochodu był od dawna, jednak zawsze brakowało tych środków. Potrzeba była ogromna z uwagi na to, że nasz obecny volkswagen był w tak złym stanie technicznym, że konieczny był zakup nowego. Kolejne jego remonty mijały się celem. Z Małej Cerkwicy trzeba przecież wszędzie dojechać: na zawody, do szkół, lekarza – mówi Beata Lida, dyrektorka CADDD w Więcborku, która prosto z bydgoskiego salonu odebrała nowy samochód i mimo bardzo trudnych warunków na drodze, którą musiała pokonać, dostarczyła go swoim wychowankom. Ale czego się nie robi dla dzieci!