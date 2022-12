Nowy Wiek Emerytalny 2023 dla chętnych. Duże zmiany w pomysłach dotyczących emerytur stażowych [2.12.2022 r.]

Takie są najnowsze pomysły na emerytury stażowe. Do Sejmu trafiły dwa projekty dot. tzw. "stażówek". Pierwszy z nich złożyła "Solidarność", a drugi prezydent Andrzej Duda. Co jest zawarte w tych projektach? Jakie trzeba będzie spełnić warunki, aby przejść na emeryturę stażową i kiedy mogą one wejść w życie?Szczegóły przedstawiamy na kolejnych stronach ---->

archiwum Polska Press