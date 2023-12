Nowy Wiek Emerytalny 2024 po zmianie rządu. Tabela wyliczeń emerytur brutto i netto w nowym roku [29.12.2023]

Rząd Zjednoczonej Prawicy podkreślał, że przejście na emeryturę po osiągnięciu odpowiedniego wieku powinno być wyborem, a nie przymusem, dlatego rząd wprowadził wiele instrumentów zachęcających do dłuższego pozostawania na rynku pracy. Jest to na przykład PIT 0 dla seniorów. Dla tych, którzy jednak z różnych powodów chcą przejść na emeryturę szybciej, wprowadzono kolejne regulacje prawne.

Takie są zasady przejścia na emeryturę pomostową - nowy wiek emerytalny dla chętnych i wybranej grupy

Emerytury pomostowe to świadczenia okresowe, które przysługują do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Świadczenie jest skierowane do osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których - wraz z wiekiem - bardzo istotnie zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, związana z malejącą wydolnością psychofizyczną pracownika.

Emerytura pomostowa przysługuje zarówno mężczyznom, jak i kobietom spełniającym warunki wiekowe oraz warunki dotyczące okresów składkowych, nieskładkowych oraz terminów i okresów wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Aby ubiegać się o emeryturę pomostową, kobiety muszą mieć skończone 55 lat, a mężczyźni 60.

Dzięki emeryturom pomostowym przedstawiciele niektórych zawodów będą mogli przejść na emeryturę nieco szybciej. Rząd Zjednoczonej Prawicy nie planował podwyższenia wieku emerytalnego, nowy rząd także nie zapowiada takich zmian.