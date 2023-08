Nowy wiek emerytalny od 1 stycznia 2024? Takie wprowadzane są zmiany w emeryturach dla... chętnych

Duże zmiany w emeryturach prawdopodobnie od początku roku. Do Sejmu wpłynął bowiem projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku.

Coraz więcej Polaków przyznaje, że raczej nie skorzysta z obniżonego kilka lat temu wieku emerytalnego i po jego osiągnięciu będzie dalej pracować. Twierdzi tak 55 proc. respondentów w badaniu Barometr Polskiego Rynku Pracy firmy Personnel Service. Odsetek ten się zwiększa, rok temu takich odpowiedzi było 50 proc. Minister rodziny odnosząc się do tej kwestii, powiedziała, że przejście na emeryturę po osiągnięciu odpowiedniego wieku powinno być wyborem, a nie przymusem, dlatego rząd wprowadził wiele instrumentów zachęcających do dłuższego pozostawania na rynku pracy. Jak wskazała, jest to na przykład PIT 0 dla seniorów.

Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem.

Emerytury pomostowe to świadczenia okresowe, które przysługują do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Świadczenie jest skierowane do osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których - wraz z wiekiem - bardzo istotnie zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, związana z malejącą wydolnością psychofizyczną pracownika. Emerytura pomostowa przysługuje zarówno mężczyznom, jak i kobietom spełniającym warunki wiekowe oraz warunki dotyczące okresów składkowych, nieskładkowych oraz terminów i okresów wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Aby ubiegać się o emeryturę pomostową, kobiety muszą mieć skończone 55 lat, a mężczyźni 60.

Premier Mateusz Morawiecki pytany podczas konferencji prasowej, kiedy mogą zostać wprowadzone rozwiązania dot. obniżenia wieku emerytalnego dla kobiet do 55 roku życia, a dla mężczyzn do 60 roku życia, dla tych którzy pracują 35 albo 40 lat, co było jednym z głównych postulatów Solidarności w ramach projektu tzw. emerytur stażowych, wskazał, że "trudno dziś mówić o tym, co toczy się, będzie się toczyło w najbliższych miesiącach, może nawet kwartałach, jako o czymś przesądzonym".

Pierwszy krok jednak już wykonano - od przyszłego roku wrócą prawdopodobnie emerytury pomostowe. Negocjacje nad kolejnymi rozwiązaniami jednak trwają, a w pracę nad emeryturami stażowymi włączył się także prezydent Andrzej Duda. Szczegóły tych projektów opisujemy w poniższej galerii.

Dzięki emeryturom pomostowym przedstawiciele niektórych zawodów będą mogli przejść na emeryturę nieco szybciej. Co ważne, rząd nie planuje podwyższenia wieku emerytalnego.