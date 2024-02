Nowy wiek emerytalny - wcześniejsza emerytura 2024. Nierówny wiek dla kobiet i mężczyzn [3.02.2024]

System emerytalny związany jest obecnie z osiągnięciem określonego wieku - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Minister ds. równości Katarzyna Kotula powiedziała, że nierówny wiek przejścia na emeryturę kobiet i mężczyzn to dyskryminacja, więc trzeba się zastanowić, jak rozwiązać tę kwestię.

Dodała że koalicja rządowa nie planują zmian w tym zakresie, ale – jak powiedziała – jej działania i działania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kolejnych latach będą się skupiały na przebudowie systemu emerytalnego. - Pewnie za kilka lat ten temat wróci i będzie się trzeba zastanowić w obliczu zmian demograficznych, jak należałoby tę kwestię rozwiązać i w którą stronę należałoby równać wiek emerytalny - dodała Kotula.

W grudniu 2023 r. do Sejmu wpłynął projekt jeszcze rządu PiS zakładający rewolucyjne zmiany w systemie emerytalnym poprzez wprowadzenie tzw. emerytury stażowej. Nowa propozycja przewiduje, że bez względu na wiek, emerytura przysługiwałaby tym, którzy przepracowali co najmniej 38 lat (dla kobiet) lub 43 lata (dla mężczyzn). Inicjatywa ta jest wynikiem wcześniejszego porozumienia z NSZZ "Solidarność", które miało na celu dostosowanie systemu do oczekiwań społeczeństwa. Na razie nie ma jednak ostatecznych decyzji w tej sprawie.