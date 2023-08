Nowy zasiłek 1300 zł dla każdego Polaka? Takie mogą być zasady testu dochodu podstawowego [18.08.2023 r.] OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Prezes Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego, dr Maciej Szlinder, udzielił wywiadu Strefie Biznesu, gdzie przedstawił istotę bezwarunkowego dochodu podstawowego. W trakcie rozmowy wymienił siedem charakterystycznych cech tego świadczenia: PIXABAY Zobacz galerię (7 zdjęć)

Dochód bezwarunkowy to stała miesięczna kwota, niezależna od stanu zatrudnienia lub statusu majątkowego jednostki. Bez wątpienia, gdyby nie wybuch pandemii, idea wprowadzenia uniwersalnego dodatku zapewniającego minimalny poziom bytu dla każdego obywatela, niezależnie od jego kondycji materialnej czy społecznej, prawdopodobnie byłaby już wdrożona. Niestety, skutki COVID-19 wstrzymały ten ambitny projekt. Choć został on przerwany, to jednak nie został całkowicie zarzucony. Obecnie, temat ten ponownie staje się aktualny i wraca do dyskusji publicznej.