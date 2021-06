Numerologia mówi o Tobie więcej niż horoskop. Sprawdź, którą liczbą jesteś [13.06.2021]

Numerologia zajmuje się badaniem magicznych właściwości liczb. Opiera się na przekonaniu, że numer podporządkowany danemu obiektowi (dom, samochód, telefon itp.) mają wpływ na nasz los. Według jej wyznawców nie musisz być wróżką, aby przewidzieć swoją przyszłość. Ich zdaniem wszystko, co nas spotyka, zapisane jest w liczbach. Nasz charakter, upodobania, ścieżka zawodowa, zdrowie, a także miłość - wszystko to zawarte jest w numerologii. Sprawdź w naszej galerii, co mówi o Tobie numerologia!