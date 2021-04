Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/13]

Obostrzenia od 26 kwietnia. Takie zmiany zapowiedział rząd w naszym regionie

Obostrzenia od 26 kwietnia. Rząd, tak jak wcześniej zapowiadał, zdecydował się na wprowadzenie regionalizacji obostrzeń. Tam, gdzie sytuacja jest najlepsza, zdecydowano o poluzowaniu niektórych restrykcji. Co się zmieni w województwie kujawsko-pomorskim? Jakie są decyzje? Zobacz, co zostanie otwarte, a co nadal będzie zamknięte od 26 kwietnia w naszym regionie.



Szczegóły prezentujemy na kolejnych stronach ---->