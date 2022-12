Obwodnica dla Borów Tucholskich jest pewna. Miliony od rządu i Unii Europejskiej [zdjęcia]

Minister Schreiber zrobił wiele dla obwodnicy Tucholi

Do Tucholi na podpisanie umowy przyjechali m.in. minister Łukasz Schreiber, wiceminister infrastruktury Rafał Weber, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, wicemarszałkowie Zbigniew Ostrowski i Zbigniew Sosnowski, a także posłowie: Tomasz Latos, Jan Szopiński i Piotr Król oraz radni wojewódzcy: Agnieszka Kłopotek i Marek Witkowski z samorządu województwa.

- To wielki dzień dla Tucholi - mówił Tadeusz Kowalski, burmistrz Tucholi. - Dostrzeżono naszą społeczność lokalną i dekady starań, żeby obwodnica Tucholi powstała. Dzięki naszym staraniom, rządowi i urzędowi marszałkowskiemu udało się doprowadzić do montażu finansowego. Wyrażam ogromną wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji zadania. Na szczególną uwagę zasługuje minister Łukasz Schreiber, który wsłuchiwał się w nasz głos, że trzeba wesprzeć samorząd lokalny, którego nie stać na budowę obwodnicy.