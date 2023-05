Obwodnica Tucholi - przetarg na jej projekt ogłosił Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Monika Smól

Ogłoszony został przetarg na wykonanie projektu obwodnicy Tucholi. Tymczasem droga transportu rolniczego Kiełpin - Na Polach jest już gotowa. Gmina Tuchola pozyskała na to zadanie 98-procentowe dofinansowanie z Polskiego Ładu

Tuchola ma dołączyć do kujawsko-pomorskich miast i miejscowości posiadających obwodnicę. - To informacja, na którą wszyscy czekamy w zasadzie od co najmniej dwóch dekad - mówi Tadeusz Kowalski, burmistrz Tucholi.