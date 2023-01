Od 11 stycznia zapłacimy więcej za bilety na pociągi PKP Intercity. Oto promocyjne oferty, dzięki którym będzie taniej

Więcej za bilety na pociągi EIP, EIC i TLK

Tak to wygląda szczegółowo: bilety dla kategorii EIP (Express InterCity Premium) drożeją o 17,8 proc., EIC (Express InterCity) - 17,4 proc., TLK/IC (Twoje Linie Kolejowe) - 11,8 proc.

Pasażerowie zapłacą też więcej za bilety odcinkowe (pozwalające jeździć wielokrotnie na danej trasie) o 10 proc., jak i karty Intercity uprawniające do nielimitowanych przejazdów w dowolnych relacjach.

Od 11 stycznia zmieniają się również zasady korzystania z biletów Multiprzejazd i Multiprzejazd MAX, które zastępują "weekendowe". Będą ważne o kilka godzin dłużej, czyli do północy z czwartku na piątek, a nie do godz. 15:00. Do tej pory obowiązywało to od północy we wtorek do godz. 15:00 w czwartek.