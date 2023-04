Od 500 zł do 1500 zł. Nowa opłata dla właścicieli domów i mieszkań. Trzeba zapłacić w kwietniu 2023. Inaczej kara!

Spis treści: Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne - co to jest?

Świadectwa energetyczne to nic nowego, bo istnieją już od kilkunastu lat, a do ich posiadania zobligowani byli dotychczas właściciele domów, które powstały po 2009 roku. Od wiosny 2023 roku ich zdobycie będzie wymagane również od właścicieli starszych domów jednorodzinnych i części mieszkań.

Świadectwo energetyczne do dokument, który informuje o jakości energetycznej budynku, czyli jego zapotrzebowaniu na energię wykorzystywaną do ogrzewania, podgrzewania wody, wentylacji, klimatyzacji czy oświetlenia. Informacje zawarte w świadectwie energetycznym trafiają do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).