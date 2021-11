Od 8 listopada możemy składać wnioski o nowe dowody osobiste. Czy jest obowiązkowa wymiana?

Zmiany są efektem dostosowania polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej. Mają zmniejszyć ryzyko fałszowania dokumentów tożsamości. Wprowadzono do nich m.in. drugą cechę biometryczną, czyli odciski palców. Wprowadzenie drugiej cechy biometrycznej oznacza, że wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby powyżej 12. roku życia będzie można złożyć jedynie osobiście w urzędzie. Elektronicznie o dowód ubiegać się będą mogły wyłącznie dzieci do 12. roku życia. Od nich nie będą pobierane odciski palców.

Sprzęt dotarł, a pracownicy są przeszkoleni

Do urzędów w naszym regionie we wrześniu dotarły skanery linii papilarnych, w a październiku stacje mobilne urzędnika. To urządzenia, które umożliwią oddanie odcisków palców przez osoby, które nie będą mogły osobiście udać się do urzędu gminy. Pracownicy zostali przeszkoleni, więc wszystko jest zapięte za ostatni guzik.