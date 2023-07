Od calibry do ferrari - oto samochody Kuby Wojewódzkiego. Zobacz jakie auta miał i jakimi jeździ teraz

Kuba (Jakub Władysław) Wojewódzki urodził się 2 sierpnia 1963 w Koszalinie. Jest synem Marii i Bogusława Wojewódzkich. Ojciec był prokuratorem. Jakub ma starszego o dwa lata brata Tomasza. Znany dziennikarz dorastał w Warszawie. Uczył się w Szkole Podstawowej im. Władimira Komarowa i XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie w klasie o profilu humanistycznym. Dwukrotnie powtarzał rok szkolny. Dziennikarstwo studiował przez dziewięć lat na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie studiów pracował jako konserwator terenów zielonych na Cmentarzu Powązkowskim, animator, dziennikarz, projektował okładki płyt, realizował teledyski.

Studiów nie ukończył. Nie przeszkodziło mu to jednak w podjęciu pracy w zawodzie dziennikarza. Już w drugiej połowie lat 80. zadebiutował pisząc w „Magazynie Muzycznym”. Później publikował w „Muzie”, „Wprost”, „Przekroju”, „Gazecie Wyborczej” i „Vivie!”, był redaktorem naczelnym magazynu „Brum”. Od 2008 pisze felietony do „Polityki”. Znany jest także z radia. Prowadził audycje w Rozgłośni Harcerskiej i Trójce, był redaktorem Antyradia, współprowadził audycje w Esce Rock, był związany z Rock Radiem i współgospodarzem programu w newonce.radio. W latach 90. rozpoczął pracę w Telewizji Polskiej, z której przeszedł do Telewizji Polsat. Od 2006 jest związany ze stacją TVN. Juror w kilku programach talent show (Idol, X-Factor, Mali giganci). Ma własny program talk-show. Występuje na deskach Teatru 6. Piętro. Ma na koncie epizodyczne role w filmach i serialach telewizyjnych.