Od Inowrocławia do Sławska Wielkiego. Kierowca uciekał przed policją, chociaż samochód zgubił opony

Dwa dni temu w niedzielę 10 października około godz. 16.30 w Inowrocławiu patrol ruchu drogowego dał znak kierującemu mercedesem, by zatrzymał się do kontroli. Jadący pojazdem najpierw zwolnił, a następnie zignorował polecenie policjantów i znacznie przyspieszył. Rozpoczął się pościg za kierowcą.

Policjanci sygnalizowali kierowcy polecenie do zatrzymania się, ten jednak to bagatelizował i uciekał przez Tupadły, Przedbojewice, Janowice, Żerniki i Sławsk Wielki (gmina Kruszwica). Mężczyzna jechał tak niebezpiecznie, że zmuszał innych uczestników ruchu do zjeżdżania na pobocze i do rowu. Uciekał, pomimo tego, że gdy uderzył w krawężnik i uszkodził opony, jechał dalej bez nich.