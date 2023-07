Od kiedy i dla kogo 800 plus? Mamy najważniejsze informacje o nowym świadczeniu na dzieci [23.07.2023]

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który przyjęła Rada Ministrów, zakłada podwyższenie świadczenia 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie. Wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

800 plus na dziecko - takie są zasady programu i wypłat pieniędzy

Premier zapewnił, że program jest bardzo dobrze skalkulowany i policzony. - To 24 miliardy - od nowego roku, od 1 stycznia. Będzie to oczywiście wkalkulowane w nową ustawę budżetową - odpowiedział premier. - Ekonomiści, jak chcą porównać te dane, jaki to będzie łączny wydatek na program 800 w proporcji do PKB, to zachęcam do tego - gdyż porównanie wykaże, że ta proporcja jest porównywalna do PKB tak, jak bodaj w roku 2020, 2021 - mniej więcej w tych latach - podał prezes Rady Ministrów.