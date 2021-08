Od parafii do parafii. Prymas Tysiąclecia w Kujawsko-Pomorskiem

O prymasie Stefanie Wyszyńskim mówi się, że przejechał Polskę wzdłuż i wszerz, i to nie od katedry do katedry, tylko od parafii do parafii.

Widać to wyraźnie na terenie, który dziś tworzy województwo kujawsko-pomorskie. Udało nam się wskazać, wspólnie z doktorem Witoldem Konopką, z konkretnymi datami, ponad 200 pobytów Stefana Wyszyńskiego w naszym regionie. Duża część z nich w bardzo małych miejscowościach. Kardynał Wyszyński był arcybiskupem archidiecezji gnieźnieńskiej, która dziś stanowi znaczną część naszego województwa. Bywał, spotykał się z wiernymi w naprawdę małych miejscowościach. Niedaleko Inowrocławia znajduje się niewielka miejscowość, ale z historycznymi tradycjami - Pieranie, gdzie prymas w 1967 r. koronował maryjny wizerunek, jeden spośród sześciu w naszym województwie.

Dk. prof. Waldemar Rozynkowski przy pomniku prymasa Stefana Wyszyńskiego przy kościele Chrystusa Króla w Toruniu Jacek Smarz

Były również koronacje obrazów Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu i Matki Bożej Pięknej Miłości w Bydgoszczy.

Także w Markowicach (1965 r.), Oborach (1976 r.), Rywałdzie koło Wąbrzeźna (1972 r.), gdzie 19 lat wcześniej, w 1953 r. na 17 dni prymas Wyszyński został uwięziony. Tu był początek jego trzyletniego odosobnienia. Rywałd to niewielka miejscowość, jadąc przez nią samochodem można nawet nie zauważyć kościoła, a tym bardziej klasztoru.