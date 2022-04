Odchudzanie po 50. roku życia, czyli jak mieć szczupłą sylwetkę w średnim wieku. Ważne zasady dla dojrzałych kobiet

Kobiety po 50. roku życia często są już w okresie menopauzy, a to oznacza ogromne zmiany w organizmie. Występujące wtedy zmiany poziomu hormonów przyczyniają się do spowolnienia metabolizmu, sprzyjając przyrostowi masy ciała. Dodatkowo maleje ilość mięśni, a wzrasta ilość tłuszczu. Kobiety są mniej aktywne fizyczne, dochodzą do tego różne dolegliwości zdrowotne, które wykluczają niektóre ćwiczenia. Fizjologicznie spowalnia się również praca przewodu pokarmowego.

Wraz z wiekiem maleje wydatek energetyczny, dlatego coraz więcej energii dostarczanej na co dzień jest magazynowanej w postaci tkanki tłuszczowej. Niektóre leki zażywane w tym wieku również nie pomagają w zachowaniu szczupłej sylwetki. W takiej sytuacji kluczowe jest nie tylko ograniczenie ilości spożywanych kalorii, ale też wprowadzenie aktywności fizycznej na miarę możliwości danej osoby.