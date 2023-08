Ogórek i pomidor w parze to nie zawsze najlepszy pomysł. Na takie połączenia na talerzu trzeba uważać [7.08.2023]

Są takie potrawy, które po połączeniu się w układzie pokarmowym zaburzają metabolizm, mogą hamować wchłanianie substancji, powodować wzdęcia, wydzielanie toksyn, fermentację lub procesy gnilne. Niektóre połączenia produktów na talerzu mogą być naprawdę szkodliwe dla naszego organizmu.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że nawet zdrowe danie ze źle dobranymi składnikami, mogą być odpowiedzialne za pogorszenie samopoczucia, problemów żołądkowych, biegunek, zaparć lub innych dolegliwości.

Zaskoczyć może fakt, że dietetyce nie polecają połączenia pomidora ze świeżym ogórkiem. Surowe ogórki zawierają askorbinazę – enzym, który utrudnia wchłanianie witaminy C. Dlatego lepiej nie łączyć zielonych ogórków z warzywami bogatymi w witaminę C, takimi jak papryka, pomidor czy natka pietruszki, aby nie stracić tego silnego antyoksydantu. By temu zapobiec, można zakwasić ogórki sokiem z cytryny lub octem balsamicznym. Produktów mlecznych nie należy łączyć z owocami cytrusowymi czy warzywami. Zawartość kwasów owocowych sprawia, że mleko się warzy w żołądku. Ponadto takie połączenie może powodować gazy.