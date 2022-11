Ogromne kolejki - horror. To, co dzieje się teraz na zakupach i będzie przed świętami

W rozładowaniu kolejek miały pomóc kasy samoobsługowe. Fakt, teraz więcej osób z nich korzysta niż na początku.

- Jednak wystarczy, że wśród produktów znajdzie się np. wino i trzeba czekać, aż podejdzie ktoś z obsługi zatwierdzić zakup alkoholu. Zwykle to osoba z jedynej czynnej zwykłej kasy, której tak od razu nie da się zostawić tamtych klientów i podejść do samoobsługowych. No i znów trzeba czekać... Podobnie, gdy zawiesi się coś w systemie, co wcale nie należy do rzadkości. Tworzą się więc kolejki i przed tradycyjnymi kasami, i przed automatami. Można stracić nerwy, ludzie się kłócą - komentuje pan Bogdan z Torunia.