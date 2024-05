Ola Kot – zdjęcia. Tak zaczynała prezenterka Eska TV. Ma na koncie nagą sesję w Playboyu i udział w Hot or Not [16.05.2024 r.]

Atrakcyjna dziennikarka ma na koncie udział w 10. edycji programu „Taniec z gwiazdami”, w którym szturmem zdobyła parkiet. Jej partnerem był Tomasz Barański. Ola w 2019 roku zdobyła nagrodę Joya w kategorii "Debiut Influencer".

- Nie czuję się influencerką. Nie znam tych wszystkich profesjonalnych narzędzi i języka, którym komunikują się infuencerzy. Nie mam żadnej strategii. Pokazuję to, jaka jestem. Stawiam na prawdę. To chyba klucz do ludzi. W mediach jestem od ośmiu lat, ale wydaje mi się, że siłą sprawczą wzrostu moich zasięgów na Instagramie i zainteresowania moją osobą jest fakt, że biorę udział w "Tańcu z gwiazdami". Muszę powiedzieć, że uczciwie sobie na ten rozgłos zapracowałam. Taniec to karuzela dobrej zabawy, ale też bardzo wymagający program. Wszystko zależy od tej jednej chwili na żywo. Skoro doszłam do połowy to chyba rzeczywiście moi obserwatorzy muszą na mnie głosować, za co jestem im wdzięczna. Moim największym sukcesem jest to, że mój chłopak obiecał, że po programie pójdzie ze mną na kurs tańca. I się nauczy! - zdradziła wówczas Ola Kot, która ostatecznie zajęła szóste miejsce w tanecznym show.