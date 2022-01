Olbrzymia ilość pacjentów utknęła w kolejkach na planowe zabiegi w szpitalu w Grudziądzu. Ilu oczekuje na przyjęcie?

13. stycznia w odcinku „brudnym” do respiratorów jest podłączonych 8 pacjentów. W części „czystej” kolejnych 8. - To już jest ponad stan, a ponieważ te obszary są podzielone logistycznie, to też kadra musiała zostać podzielona, a co za tym idzie możliwość zabezpieczania zabiegów na chwilę obecną jest tylko możliwa jeśli chodzi o przyjęcia nagłe - tłumaczy dyrektor Hoppe. - Natomiast jeśli chodzi o przyjęcia planowe, to jeśli tylko jest możliwość dyspozycji anestezjologa do znieczulenia pacjenta, to to robimy. Natomiast kolejka nie będzie znikała w takim tempie jak mogłoby to funkcjonować gdyby nie „covid” - zapewnia szef „Biegańskiego”.