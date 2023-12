Olimpia Grudziądz - plan przygotowań, transfery, sparingi. Jest nowy zawodnik Raport 28.12.2023

Olimpia Grudziądz za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych ogłosiła, że nowym piłkarzem biało-zielonych został Bartosz Zbiciak. To 22 letni, mierzący 192 cm, obrońca. Do Grudziądza trafił z pierwszoligowego Motoru Lublin na zasadzie transferu definitywnego. Z Olimpią związał się kontraktem obowiązującym do 30.06.2025 roku.

"Wychowanek klubu z Lublina w rundzie jesiennej obecnego sezonu, na poziomie pierwszej ligi, rozegrał 4 spotkania zaliczając 248 minut (2 mecze w pełnym wymiarze czasu). Rozegrał również cały mecz w wyjściowej jedenastce, w wygranym spotkaniu rozgrywek Pucharu Polski przeciwko Lechowi II Poznań (na poziomie centralnym). W sezonie 2022/2023 w barwach Motoru rozegrał 21 meczów (na poziomie II ligi – w tym 4 spotkania Pucharu Polski na poziomie centralnym) zaliczając łącznie 1393 minut oraz strzelając 2 gole – tym samym awansując z zespołem do I ligi" - czytamy w komunikacie Olimpii.