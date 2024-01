Olimpia Grudziądz - plan przygotowań, transfery, sparingi. Są kolejne transfery! Raport 23.01.2024

16 stycznia Olimpia poinformowała o kolejnym transferze. Nowym zawodnikiem biało-zielonych został Patryk Czarnowski . To 25-letni napastnik pozyskany ze Znicza Pruszków . W latach 2020-22 grał w klubie z Niecieczy, z którym awansował do Ekstraklasy. W trwającym aktualnie sezonie zagrał w 11 meczach ligowych i dwóch pucharowych Znicza.

Tego samego dnia klub ogłosił, że nowym zawodnikiem będzie Kacper Cichoń . To 22-letni pomocnik pozyskany z Puszczy Niepołomice . W Ekstraklasie w rundzie jesiennej zagrał w trzech meczach. Wcześniej grał w Siarce Tarnobrzeg w II lidze.

22 stycznia Olimpia Grudziądz wyjechała na zgrupowanie do Cetniewa będzie tam przebywać przez najbliższy tydzień. W jego trakcie rozegrają dwie gry kontrolne z Gedanią i Chojniczanką .

8 stycznia piłkarze Olimpii rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej. Pierwsze zajęcia miały charakter wprowadzający. 9 stycznia rozpoczęły się różnorakie testy, które mają określić stan organizmów piłkarzy, by można było przygotować dla nich właściwy plan treningowy. Dzień później badania mają być kontynuowane.

10 stycznia umowę z Olimpią podpisał Szymon Krocz . To 23-letni pomocnik, który ostatnio grał w pierwszoligowym Zniczu Pruszków . W rundzie jesiennej rozegrał dziesięć meczów.

"30 letni ukraiński obrońca w swojej dotychczasowej karierze rozegrał 50 meczów w rodzimej ekstraklasie oraz 137 meczów na poziomie 1 ligi, awansując z zespołem do najwyższej klasy rozgrywkowej swojego kraju. Ponadto rozegrał 26 spotkań w klubie Okzhetpes Kokshetau (Kazachstan) na poziomie ekstraklasy zaliczając dwie asysty" - informuje strona klubowa Olimpii.

3 stycznia Olimpiapoinformowała, że pozyskała nowego bramkarza. Jest nim Filip Chadała, który ostatnio był zawodnikiem Miedzi Legnica. Ma 19 lat.

Grzegorz Wódkiewicz, który był dyrektorem sportowym żegna się z Olimpią. W krótkim komunikacie opublikowanym przez klub czytamy:

"Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron".

Olimpiaza pośrednictwem swoich mediów społecznościowych ogłosiła, że nowym piłkarzem biało-zielonych został Bartosz Zbiciak. To 22 letni, mierzący 192 cm, obrońca. Do Grudziądza trafił z pierwszoligowego Motoru Lublin na zasadzie transferu definitywnego. Z Olimpią związał się kontraktem obowiązującym do 30.06.2025 roku.