Omikron w regionie. Rośnie liczba zakażonych, punkty wymazowe pracują dłużej

Przewodnik dla pacjentów

NFZ przygotował przewodnik dla pacjentów, których „dopadła” infekcja i nie wiedzą co mają zrobić.

Oto podstawowe rady:

“Nigdy nie lekceważ objawów choroby. Nawet jeśli wydaje Ci się, że to zwykłe przeziębienie, powinieneś to sprawdzić. Być może są to pierwsze symptomy groźnych chorób: grypy lub COVID-19?

Pamiętaj! Część chorób, szczególnie w pierwszym stadium rozwoju, daje podobne objawy, dlatego musisz upewnić się, co ci dolega. Jeśli podejrzewasz zakażenie koronawirusem możesz samodzielnie zapisać się na test w kierunku SARS-CoV-2.

Jeśli podejrzewasz, że twój zły stan zdrowia jest spowodowany zakażeniem koronawirusem, jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną, zapisz się na test w kierunku SARS-CoV-2 przez internet. Na test w kierunku koronawirusa możesz zapisać również swoje dziecko. Z formularza online mogą skorzystać również współdomownicy osoby zakażonej, którzy mimo szczepienia lub posiadania statusu ozdrowieńca, muszą się poddać testowi na obecność koronawirusa.

W momencie zlecenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 zostajesz objęty kwarantanną.

Pozytywny wynik oznacza, że jesteś zakażony koronawirusem. Twoja kwarantanna automatycznie zmienia się w izolację. Izolacja trwa 10 dni, licząc od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Negatywny wynik oznacza, że nie jesteś zakażony i zostajesz zwolniony z kwarantanny.