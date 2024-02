Oni dostają najwyższe emerytury. Rekordzista odbiera 43 tysiące złotych miesięcznie [19.02.2024]

Ilu jest emerytów w Polsce?

Ile wynosi przeciętna emerytura?

W jakiej wysokości emerytury ma najwięcej osób?

Minimalne świadczenie emerytalne

Do końca lutego br. minimalna emerytura wynosi 1588,44 zł brutto. Od marca będzie ona zwaloryzowana . - Trzeba jednak pamiętać o tym, że prawo do minimalnej gwarantowanej emerytury mają osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60/65 lat) i udowodniły wymagany staż pracy. Żeby ZUS podwyższył wysokość emerytury do minimalnej, trzeba legitymować się 20-letnim okresem ubezpieczenia przez kobiety i 25 letnim stażem w przypadku mężczyzny. Przy czym okres nieskładkowy może stanowić 1/3 okresu składkowego - wyjaśnia rzecznik Krystyna Michałek.

Najniższe emerytury w Polsce

Najniższa emerytura w Kujawsko-Pomorskiem

Kto otrzymuje najwyższe emerytury w kraju? Zobaczcie ranking

Najwyższa emerytura w regionie to ponad 33,3 tys. zł brutto. Otrzymuje ją emerytka z Bydgoszczy. To najwyższa w Polsce emerytura przyznana kobiecie. Na swoje świadczenie kobieta pracowała 61 lat. Skończyła pracę zawodową w wieku 81 lat.

- Drugą najwyższą emeryturę wypłacaną w województwie kujawsko-pomorskim przez oddział ZUS w Bydgoszczy pobiera 77-letni mężczyzna i jest to kwota 22,7 tys. zł brutto. W swoim życiu przepracował 58 lat, a na emeryturę przeszedł w wieku 76 lat, czyli o 11 lat później niż powszechny wiek emerytalny. Trzecie co do wysokości świadczenie w regionie – 20,2 tys. zł brutto wypłaca toruński oddział ZUS. Otrzymuje je 83-letni mężczyzna, który na emeryturę przeszedł w wieku 78 lat, mając 45 lat stażu pracy - dodaje rzeczniczka.

Pomocne wskazówki doradcy emerytalnego

- Przejście na emeryturę to jedna z ważniejszych decyzji w życiu każdego człowieka. Wielu seniorów zastanawia się, w jakim miesiącu najkorzystniej złożyć wniosek o emeryturę, by była ona jak najwyższa. Warto w przypadku wątpliwości, porozmawiać z doradcą emerytalnym, który nie tylko wyliczy w kalkulatorze emerytalnym przewidywaną wysokość emerytury, ale również po przeprowadzeniu symulacji poinformuje, o ile będzie ona wyższa, jeśli będziemy dalej pracować. Doradzi także, kiedy najkorzystniej przejść na świadczenie – wyjaśnia Krystyna Michałek z ZUS w Bydgoszczy.

Wysokość emerytury zależy od kwoty zwaloryzowanych składek i kapitału początkowego oraz średniego dalszego trwania życia. Istotne są również zarobki. - Im wyższe wynagrodzenie, tym wyższe składki i w konsekwencji wyższa emerytura. Pracując dłużej, możemy liczyć na wyższe świadczenie. Wynika to z opłacenia dodatkowych składek, ich waloryzacji oraz mniejszej liczby miesięcy życia przyjętej do obliczeń. Zanim zdecydujemy się zakończyć naszą aktywność zawodową, warto przeanalizować, jak długo były odprowadzane składki emerytalne i w jakiej wysokości. Czy staż ubezpieczeniowy pozwoli na podniesienie emerytury do wysokości gwarantowanej minimalnej emerytury? Warto też zwrócić uwagę na swoją sytuację pracowniczą, czy nie czekają nas w najbliższym czasie np. nagrody jubileuszowe, świadczenia wypłacane przez ZUS np. trzynasta, czternasta emerytura. Ważny jest również aspekt związany z waloryzacją świadczeń, która przeprowadzana jest co roku 1 marca. Dlatego warto przed podjęciem decyzji o przejściu na świadczenie skonsultować się z doradcą emerytalnym w ZUS-ie lub podczas e-wizyty, czyli wideorozmowy. Pełna wiedza na temat naszego przyszłego świadczenia pozwoli w przemyślany sposób zdecydować o właściwym momencie skorzystania z uprawnień emerytalnych – zaznacza Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.