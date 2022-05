Oni dostaną wezwanie na kwalifikację wojskową 2022. Te osoby muszą stawić się na komisji [lista - 9.05.2022 r.]

Kwalifikacja wojskowa 2022 - terminy

W tym roku kwalifikacja potrwa do 8 lipca (rozpoczęła się 4 kwietnia). Za jej organizację odpowiedzialni są wojewodowie wespół z szefami wojewódzkich sztabów wojskowych. Obowiązek stawiennictwa obejmie 210 tys. osób. Większość z nich to mężczyźni urodzeni w 2003 roku, ale nie tylko.

Badanie podczas kwalifikacji obejmuje pomiar ciśnienia oraz kontrolę słuchu i wzroku, wagi i postawy. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe muszą przedstawić dokumentację medyczną i – na żądanie komisji – wziąć udział w dodatkowych badaniach.

Młodych ludzi czeka również rozmowa z przedstawicielem WKU. Ten ostatni podejmuje decyzję o skierowaniu do odbywania czynnej służby wojskowej i wręcza książeczkę wojskową. Osoby, które przeszły kwalifikację, automatycznie po 14 dniach zostają przeniesione do rezerwy (za wyjątkiem tych z orzeczoną czasową niezdolnością do służby).