Oni dostaną wezwanie na kwalifikację wojskową 2024. Zobacz, kto musi się stawić [30.01.2024]

Za organizację kwalifikacji wojskowych odpowiedzialni są wojewodowie wespół z szefami wojewódzkich sztabów wojskowych. Obowiązek stawiennictwa obejmie w tym roku ponad 200 tys. osób. Większość z nich to mężczyźni urodzeni w 2005 roku, ale nie tylko.

Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku potrwa od 1 lutego do 30 kwietnia.

- Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia - czytamy na stronie Wojska Polskiego.