Oni i ich wspaniałe maszyny. Nagrodziliśmy zwycięzców konkursu TraktorLove

Pierwsze miejsce w naszej zabawie zajął Grzegorz Wojdyła z Klawkowa. Nadesłane przez niego zdjęcie przedstawiało Ursusa C 328 przystrojonego wstążkami i kwiatami, ale jury doceniło nie tylko dekoracje, ale przede wszystkim serce i wysiłek jaki pan Grzegorz włożył w opisanie historii maszyny, która w jego rodzinie była właściwie od zawsze.

- Ciągnik ten był pierwszym maszyną jaka trafiła do SKR Miechowice w 1964 roku, gdzie służył we wszelkich pracach polowych, jak i w transporcie. Gdy tylko SKR zmieniało tabor, mojej prababci udało się go odkupić. Wiele lat był głównym traktorem na 12 ha gospodarstwie - wspomina pan Grzegorz.

Z czasem w dużej mierze zastąpił go Ursus C 4011, ale leciwy „Byczek”, bo tak ochrzczono staruszka z Miechowic, wciąż służył za główny środek transportu, gdy trzeba było jechać sprowadzić krowy z pastwiska. W 1998 roku gospodarstwo zostało sprzedane, a jedyne co z niego pozostało to właśnie Byczek.

- Wiele lat stał w garażu mojego dziadka, odpalany sporadycznie na zimowy kulig. Wielką zagadką było dla mnie, jakie plany w stosunku do Byczka ma dziadek, aż w dzień przyjęcia pierwszej komunii poprosił do siebie mojego syna i powiedział, że od tego dnia Byczek jest jego. Wzruszenie było wielkie, bo jest to najcenniejsza pamiątka rodzinna. Syn jest już piątym pokoleniem, które jest w jego posiadaniu - tłumaczy zwycięzca konkursu TraktorLove.

Na wręczeniu nagród w siedzibie naszego partnera – firmy Swimer – był z nami też Mateusz Meller z Zabłocia, zdobywca drugiego miejsca. W ramach konkursu podesłał nam zdjęcie swojej Valtry, tak tłumacząc swój wybór: - Lubię ją za jej niezawodność nawet w najcięższych warunkach, komfort przez wiele godzin w polu i wyjątkowy design, który przyciąga spojrzenia nie tylko sąsiada.

Bartłomiej Zieliński z Bełszewa, zdobywca trzeciego miejsca tak podpisał zdjęcie, które wpadło w oko naszemu jury: - Lubię swojego Zetora bo to był ukochany ciągnik mojego taty. Ułatwia mi on codzienne obowiązki w gospodarstwie nastawionym na produkcję mleka, bez niego moje życie byłoby znacznie cięższe.

Nagrodę specjalną – zbiornik paliwowy ufundowany przez firmę Swimer – otrzymał natomiast Wojciech Dec z Murczynka. Współorganizatorowi naszej zabawy spodobał się inny leciwy Ursus, uchwycony na zdjęciu przy pracy. - Lubie moja maszynę, ponieważ mając 58 lat nigdy nas nie zawiodła. I pomimo że są już większe traktory w gospodarstwie, ona nadal ma swoją pracę i miejsce w garażu. Kiedyś główny koń pociągowy w gospodarstwie, a dziś służy głównie do lekkich, ale bardzo ważnych prac - podkreśla pan Wojciech.

Po wręczeniu nagród odbyła się krótka wycieczka po zakładzie Swimer, gdzie nasi goście mieli okazję zobaczyć z bliska proces produkcji zbiorników. Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział w naszym konkursie!

Nagrodzone prace i pozostałe zdjęcia można zobaczyć tutaj:

https://pomorska.pl/maszyny-ktore-zachwycaja-wyniki-konkursu-traktorlove/ar/c15-16296327

Partnerami konkursu byli Swimer, Inter-Vax i Agrolmet