Oni mogą dostać wezwania na ćwiczenia wojskowe 2024. Nowe zasady kwalifikacji i powołania [8.06.2024 r.]

Między styczniem a kwietniem 230 tysięcy osób zostało poddanych ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej. Zmiany te dotyczyły zarówno mężczyzn, jak i kobiet posiadających kwalifikacje przydatne w wojsku, w tym w specjalnościach medycznych. Nowe przepisy skracają również czas na stawienie się w jednostce wojskowej do 6 godzin w sytuacji ogłoszenia mobilizacji lub stanu wojny, co podkreśla powagę i szybkość reakcji wymaganą od potencjalnych rezerwistów.