Oni muszą uważać na zdrowie latem! Oto horoskop dla tych znaków zodiaku [lista - 17.05.2021 r.]

Wierzycie w horoskopy? Dla niektórych to kierunkowskaz, który podpowie jak działać dla innych bzdura. Bez względu na to czy wierzymy, czy nie to horoskopy cieszą się ogromną popularnością.

Skąd się wzięły nasze znaki zodiaku?

Horoskop (z greki: podglądanie godziny; hora – godzina; skopein – zaglądać, podglądać, podpatrywać) – w astrologii przepowiednia lub charakterystyka danej osoby, czy też wydarzenia, sporządzona na podstawie układu ciał niebieskich według daty, godziny i miejsca (za Wikipedia).