Oni nie będą musieli płacić abonamentu RTV 2022. Te osoby nie muszą się martwić opłatami [6.08]

Jakie są zarobki kierowcy ciężarówki? 18 tys. zł to mit, ale i tak zarabiają powyżej średniej

Kierowca ciężarówki to zawód deficytowy, w którym można się dorobić, ale 18 tys. zł na miesiąc to mit. Kierowcy zarabiają więcej niż krajowa mediana, ale przepłacają to długą rozłąką z rodziną i bólami pleców. Do tego praca bywa stresująca, a droga niebezpieczna. Jak wygląda praca kierowcy ciężarówki? Ile zarabiają kierowcy? Sprawdzamy.