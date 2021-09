Oni nie muszą płacić abonamentu RTV. Możecie być zaskoczeni niektórymi decyzjami [lista - 26.09.21 r.] STYK

W Polsce każdy, kto ma odbiornik radiowy lub telewizyjny, powinien opłacać abonament RTV. Jednak jest dość liczba grupa osób zwolnionych z tego obowiązku Nie wszyscy muszą wiec opłacać abonament RTV. Trzeba jednak pamiętać o ważnej sprawie. Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia od opłat abonamentowych jest dopełnienie formalności w placówce pocztowej Poczty Polskiej SA tj. przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia od opłat oraz złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z tego zwolnienia. Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne muszą być zarejestrowane na osobę uprawnioną do zwolnienia, a zwolnienie to przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w placówce pocztowej Poczty Polskiej SA. Zgłaszać nie muszą się jedynie osoby powyżej 75 roku życia - oni zwolnienie są z opłat automatycznie. Zobacz, kto obecnie nie musi płacić abonamentu RTV, klikając w naszą galerię!