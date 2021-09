Oni są najmądrzejsi. Oto lista imion i znaków zodiaków osób, które są najinteligentniejsze [7.09.21]

Możecie wierzyć lub nie. Do imion i znaków zodiaku od dawna przypisywane są pewne cechy charakteru. To czy jesteśmy punktualni, spóźnialscy, pracowici czy leniwi możemy mieć zapisane w gwiazdach. Według astrologów znaki zodiaku i imiona mają moc, zdradzają nam cechy charakteru, podpowiadają, czego nie lubimy, a co wielbimy. Okazuje się, że inteligencja również może mieć związek z horoskopem.