Oni wygrali ten rok - subiektywna lista 10 ludzi sukcesu roku 2023

W dzisiejszym świecie często to rankingi, nagrody i medialne eksponowanie decydują o tym, kto zostaje uznany za bohatera. Istnieje szereg osób, których codzienna praca i zaangażowanie nie znajdują się w centrum zainteresowania mediów. A jednocześnie są to osoby niezastąpione dla funkcjonowania społeczeństwa.

Unikają świateł

Rankingi koncentrują się najczęściej na pozornie spektakularnych osiągnięciach, które łatwo można zmierzyć liczbami czy oszacować popularność. Tymczasem, praca wielu ludzi pozostaje często w cieniu, ponieważ nie pasuje do sztywnych ram oceniania czy zainteresowania mediów.

Kreowanie celebrytów za pomocą rankingów prowadzi do marginalizacji tych niezauważonych bohaterów. To właśnie oni, unikając często świateł reflektorów, wnoszą ważny wkład w nasze życie. Ich codzienna praca jest często niedoceniana, pomimo że stanowi kluczową część naszego społeczeństwa.