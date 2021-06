Operator sieci Plus wypłaci rekompensaty swoim klientom. Sprawdź, czy też dostaniesz odszkodowanie [4.06.21]

To efekt decyzji Prezesa UOKiK - Polkomtel został zobowiązany do systemowych zmian, które wyeliminują nieprawidłowości w świadczeniu usług o podwyższonej opłacie - czytamy.

Do UOKiK trafiały skargi abonentów na usługi premium "Czat towarzyski" i "Subskrypcje Premium MT" z wykorzystaniem numerów 7218 i 60228. Dały one podstawę do wszczęcia postępowania przeciw spółce Polkomtel, operatorowi sieci Plus.

Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym to przedsiębiorca telekomunikacyjny, w tym przypadku Polkomtel, jest dostawcą usług premium. To on za nie odpowiada i to on rozlicza się z konsumentami i ewentualnymi kontrahentami. Tymczasem – jak się okazało – Polkomtel nie miał pełnej wiedzy, o tym jakie podmioty realizowały dodatkowe świadczenia w ramach poszczególnych serwisów. Nie weryfikował też nieprawidłowości zgłaszanych przez konsumentów. Spółka odrzucała reklamacje konsumentów, błędnie sądząc, że za usługi odpowiada inny podmiot.