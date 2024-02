Orlen Copernicus Cup 2024 - kto wystąpi? Wielkie gwiazdy w Arenie Toruń. Kibice czekają na rekordy

To będzie czwarty z siedmiu przystanków złotego cyklu World Athletics Indoor Tour Gold. Po zawodach w Astanie, Ostrawie i Bostonie teraz czołowi lekkoatleci świata przyjechali do Torunia. I trudno się dziwić. Wybudowana dekadę temu za 160 mln zł Arena Toruń to jedna z najlepszych hal lekkoatletycznych na świecie ze stałą bieżnią. W Toruniu odbyły się już mistrzostwa Europy, a teraz miasto szykuje się do mistrzostw świata w 2026 roku.

- W Toruniu widzowie są bardzo blisko tego, co dzieje się na płycie hali, a tam dzieje się naprawdę wiele. Sportowcy z całego świata tworzą niezapominany teatr emocji, sportowych uniesień. To będzie coś ekscytującego i coś, co po prostu trzeba zobaczyć na żywo z trybun Areny Toruń - podkreśla Krzysztof Wolsztyński, dyrektor Orlen Copernicus Cup.